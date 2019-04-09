تسريح عسكري كويتي بعد ترديده عبارات مخالفة بمكبر الصوت‎

اتخذت الجهات الأمنية في الكويت، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية بحق رجل مرور تمهيدًا لتسريحه، عقب مخالفته اللوائح والتنظيمات من خلال استخدامه مكبر الصوت في غير الغرض المخصص له، وترديده عبارات تخالف السلوك العام لرجل الأمن.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن ”المؤسسة الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رجل المرور الذي خالف اللوائح، والقواعد، والتعليمات، وتوقيع العقوبات الانضباطية والإدارية عليه، لارتكابه مخالفة استخدام مكبر صوت الدورية في غير الغرض المخصص له“.

وأضاف البيان أنه ”تم التعرف على رجل المرور بعد تداول مقطع له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترديده عبارات مخالفة، وقد تمت إحالته إلى جهات التحقيق التي قامت بمعاقبته انضباطيًا وإداريًا، تمهيدًا لتسريحه من الخدمة“.

الإعلام الأمني: توضيحا لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

توقيع عقوبات انضباطية وإدارية على رجل المرور الذي ردد عبارات

تخالف السلوك العام في جهاز مكبر الصوت للدوريةhttps://t.co/d5jwM3HSqI — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 9, 2019

وأكد البيان حرص المؤسسة الأمنية على تطبيق القانون على الجميع، وبمسطرة واحدة، وأنها تتشدد مع منتسبيها في ضرورة الالتزام العسكري، والحفاظ على مظهر رجل الأمن باعتباره نموذجًا يحتذى به.

وتتكرر مخالفات رجال الأمن بالرغم من العقوبات التي تفرضها وزارة الداخلية على منتسبي الجهاز الأمني، بهدف الحفاظ على هيبة رجال الأمن في المجتمع.