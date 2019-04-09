بسبب ”الثأر“.. مصري يهرب من حكم الإعدام ليلقى مصرعه رميًا بالرصاص‎

لقي مصري في العقد الثالث من العمر، اليوم الثلاثاء، مصرعه رميًا بوابل من الرصاص، بعد هروبه من السجن عقب إحالة أوراقه للمفتي، تمهيدًا لإعدامه، لقتله مواطنًا.

وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ إلى قسم شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط في صعيد مصر جنوب البلاد يفيد بمقتل عامل رميًا بالرصاص من قبل شخصين.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وتبين أن المجني عليه متهم في 6 قضايا ”مخدرات، وسرقة“، إلى جانب إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي في قضية قتل والمحدد لها جلسة للنطق بالحكم، ومحكوم عليه في قضيتي ”سرقة بالإكراه“ بالسجن لمدة 15 سنة.

وأظهر الكشف الأولى إصابة المجني عليه بأعيرة نارية متفرقة، واتهام والدته لشخصين بذات الناحية بقتله لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين، وقيام نجلها بقتل والد أحد المتهمين منذ سنوات، والحكم عليه بالسجن والإحالة للمفتي، إلا أنه استطاع الهروب من السجن والاختباء في بعض المناطق الجبلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين حيث تم ضبط أحدهما وبحوزته بندقية آلية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأحالت النيابة العامة جثة المجني عليه للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأن أسباب الوفاة، فيما كلفت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم الهارب، وحبس المتهم الآخر على ذمة التحقيقات.