حكم جديد بحق النائب الكويتي السابق عبد الحميد دشتي يرفع أحكام سجنه لأكثر من 60 عامًا

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الثلاثاء، بسجن النائب الكويتي السابق والمثير للجدل عبد الحميد دشتي، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة إلى السعودية عبر حسابه في ”تويتر“.

ووصلت أحكام السجن ضد النائب السابق دشتي المقيم خارج الكويت، مع الحكم الجديد إلى أكثر من 60 عامًا في قضايا مختلفة بينها قضايا أمن دولة، والإساءة إلى القضاء، وفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار القضائية والأمنية.

وأدين دشتي سابقًا بالإساءة إلى السعودية والبحرين، فضلًا عن إدانته بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع المملكتين.

ودشتي، الذي تم تجريده من الحصانة البرلمانية، معروف بمواقفه المؤيدة لإيران، وكان قد وجَّه انتقادات لاذعة إلى الأسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، كما انتقد مشاركة بلاده في التحالف الذي تقوده السعودية؛ لدعم الشرعية، ومواجهة الحوثيين في اليمن.