الأردن.. أب يغتصب طفلته ويهددها بقطع رأسها

View this post on Instagram

قررت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الثلاثاء، الحكم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا، بحق رجل اغتصب طفلته داخل منزله في محافظة الزرقاء شرقي المملكة، ثم هددها بقطع رأسها إذا أخبرت أحدًا. وأدانت المحكمة الجاني باغتصاب ابنته البالغة من العمر 8 أعوام، مكررًا 4 مرات، وفق ما ذكر موقع قناة ”رؤيا“ المحلية. وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن ”واقعة هتك عرض الأب لطفلته حدثت عندما كانت الابنة مع أمها وإخوتها في الخارج، حيث طلب الجاني من والدتها إرسال الضحية إليه لشراء بعض الحاجيات“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #الاردن #عمان #لايك #تفاعل #صور #اعتداء #جرائم #حوادث #اكسبلور #ترند #اغتصاب #أطفال #عنف #jordan #amman #news #trend #crime #explore