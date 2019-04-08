إماراتي يتهم زوجته بالانتقام منه بطريقة ماكرة لزواجه من أخرى

تنظر محكمة استئناف إماراتية بواقعة غريبة، يحاكم فيها رجل خليجي (إماراتي) بعد رفع دعوى قضائية عليه من قبل زوجته (إماراتية) تتهمه فيها بإرسال صور فاضحة لها عبر تطبيق ”واتس آب“ للتراسل الفوري.

وحُولت القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي، بعدما عاقبت محكمة أول درجة، الزوج بغرامة قدرها 250 ألف درهم، حسب ما ذكرت صحيفة ”الإمارات اليوم“.

هذا وقررت محكمة الاستئناف، حجز القضية للحكم في جلسة الـ24 من نيسان/أبريل الجاري.

ويقول المتهم حسب الصحيفة،: ”زوجتي انتقمت مني بسبب زواجي من امرأة أخرى، واستغلت نومي ونسياني إغلاق هاتفي المحمول وقامت بإرسال كل ما أرادت من كلام وسب وصور خليعة من هاتفي إلى هاتفها، ثم قامت بمسح الرسائل المرسلة من هاتفي حتى لا أعلم بالأمر بعد استيقاظي“، مطالبًا المحكمة بتوجيه اليمين إلى زوجته فيما إذا كانت قامت في تلك الليلة بالعبث بهاتفه أثناء نومه في غرفتهما وإرسال الشتائم والصور لهاتفها أم لا“.

وأكد خلال جلسة الاستئناف محاولته الصلح مع زوجته خلال فترة الأجل التي منحتها له المحكمة الجلسة الماضية، إلا أن الزوجة رفضت الصلح.

كما طلب من المحكمة إلغاء الغرامة، لعدم مقدرته على سدادها، مشيرًا إلى أنه متقاعد وراتبه الشهري لا يتجاوز 12 ألف درهم، ويسدد التزامات بنكية كما أنه يعاني مرضًا في القلب وضعفًا، ولديه أبناء وزوجتان.

وقدم المتهم مذكرة دفاع، جدد فيها طلبه بإلغاء الغرامة، مشيرًا إلى أن ”القضية المرفوعة من زوجته الأولى، تُعد قضية كيدية نتيجة زواجه من سيدة من جنسية عربية؛ ما دفعها إلى العبث بهاتفه المحمول أثناء نومه، إذ إنه يتناول أدوية للقلب وحبوب منومة مصروفه له بوصفة طبية“.