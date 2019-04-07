خطف زوجة مصري في الكويت

ألقت الشرطة الكويتية القبض على وافدين اثنين، خلال التحقيقات في حادثة خطف زوجة وافد مصري تعمل في وزارة الدفاع في البلاد.

وأوردت صحيفة ”الرأي“ الكويتية، اليوم الأحد، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أنّ الوافد المصري قدم إلى أحد المخافر مبلغًا رجال الشرطة باختطاف زوجته.

وأضاف الصحيفة أنّ ”الوافد دخل إلى منزله في الفروانية فلم يجد زوجته، ثم ما لبث أن تلقى اتصالًا هاتفيًا من مجهول يبلغه بأن زوجته في (أمن وآمان) مهددًا إياه بعدم الإبلاغ، وبأنهم سيخبرونه عن المكان الذي سيتسلم منه زوجته“.

وذكرت أنّ الوافد ”سمع صراخ زوجته تستنجد به أثناء المكالمة الهاتفية التي وردته من مجهول“، مشيرة إلى أنّه ”تبلغ قبل 10 أيام بضرورة الابتعاد عنها“.

إلى ذلك أوضح مصدر أمني للصحيفة أنّ ”المباحث الجنائية تتبعت الرقم المجهول الذي اتضح أنه في منطقة ”المهبولة“، وتوجهت إلى المكان وعثرت على الزوجة وقبضت على وافدين اثنين“.