النائب العام المصري يفتح تحقيقًا في اغتصاب فتاة الأزهر (فيديو)

قرر النائب العام المصري، الإثنين، فتح تحقيق في الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم ”اغتصاب فتاة الأزهر“، التي أحدثت ضجة واسعة بعد نشر أخبار تزعم تعرض اختطاف طالبة في جامعة الأزهر من المدينة الجامعية، واغتصابها من قبل أحد الأشخاص.

وتضمن قرار النائب العام نصًا جاء فيه، إنه ”في ضوء ما لوحظ بشأن قيام بعض الأشخاص ببث ونشر أخبار كاذبة على غير الحقيقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر النائب العام قراره بتكليف نيابة استئناف أسيوط باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن من قام عمدًا بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، وذلك عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر“.

في الأثناء، قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، الدكتور محمد زارع، في تصريحات إعلامية، إن الواقعة هي في الأصل لإحدى الطالبات المصابات بالصرع، التي تسكن في مدينة الطالبات بفرع أسيوط، جاءتها نوبة الصرع، وبدأت في الصراخ، ما أشعر الطالبات في المباني الأخرى بالخوف، وعندما بدأ الصراخ في الدور الأرضي، ظنت باقي الطالبات أن الصوت آت من الزراعات والحشائش التي تحيط بالمدينة“.

وأشار زارع إلى أن الكهربائي الذي يعمل بالمدينة ليلًا لإصلاح أي أعطال مفاجئة، أبلغ بعض الطالبات أنه سمع صوت صراخ، فتوجهت بعضهن وأخبرت المشرفات، إلا أن الأمور تطورت، وقالت إحداهن إنها اغتصبت، بينما حقيقة الأمر أنها طالبة مصابة بالصرع، وتم إبلاغ الإسعاف ونقلها إلى مستشفى خارج المدينة.

وجاء قرار النائب العام بالتحقيق في الواقعة، بعد اهتمام رسمي وإعلامي وصل إلى رئيس الوزراء وشيخ الأزهر، وكافة مؤسسات الدولة، بعد نشر أخبار عن اختطاف الفتاة، حيث سيطرت حالة من الرعب على فتيات المدن الجامعية وذويهن، وسط انتقادات للجهات المعنية بالتسيب والإهمال في الحفاظ على ساكني المدن، ليتبين في النهاية أنها شائعة روج لها البعض على مواقع السوشيال.