تفاصيل مثيرة عن سارق عربة الإطفاء بالكويت بعد القبض عليه

كشف مصدر أمني تفاصيل مثيرة حول واقعة سرقة عربة ”وانيت“ مخصصة لخدمات مركز ”الزور“ بالكويت، وهو أحد رجال الإطفاء من العاملين بمركز إطفاء ”الزور“ ويحمل رتبة عريف.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر أمني قوله، إنه ”من واقع كاميرات المراقبة لوحظ توجه المتهم إلى المركز الذي يعمل به، في الرابعة فجرًا رغم أن دوامه يبدأ في السابعة صباحًا وهرب بالسيارة إلى جهة غير معلومة“.

وقال المصدر، إن سرقة العربة حدثت في الرابعة فجر أمس خلال وقوفها في المركز، إذ قام اللص بأخذ مفتاح المركبة من داخل المركز والهرب بها.

وأضاف أنه ”بعد تسجيل قضية سرقة، أفادت وزارة الداخلية بأن السيارة المبلغ عن سرقتها شوهدت وكان المتهم على متنها، وأنه ارتكب بها حادثًا مروريًّا ونقل إلى مستشفى العدان“.

وكشف المصدر الأمني أن المتهم ”دخل في مشادة كلامية مع المحققة، وأنه احتجز على هامش المشاجرة، على أن تتم ملاحقته قضائيًّا حسب المصدر في الإطفاء، بالإضافة إلى واقعة السرقة“.