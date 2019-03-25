هل كانت العارضة المغربية إيمان فاضل مطاردة قبل وفاتها؟

برزت تفاصيل جديدة في قضية وفاة عارضة الأزياء المغربية، إيمان فاضل، التي حضرت حفلات رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، الشهيرة بـ “ بونجا بونجا“، والتي توفَّت في ظروف غامضة.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنّ ”العارضة إيمان فاضل كانت أخبرت شقيقتها أنها تشعر بمطاردة أحد لها قبل وفاتها المؤلمة بأيام“.

وكانت العارضة المغربية البالغة من العمر 34 عامًا من الشهود الرئيسين في قضية برلسكوني، المتهم بدفع أموال لفتاة قاصر مقابل ممارسة الجنس معها، والتي أظهرت تفاصيل غامضة حول حفلات الجنس التي كانت تقام بفيلته في مدينة ميلانو.

وكانت إيمان توفَّت في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أيام من الموعد المقرر للإدلاء بشهادتها إثر تسممها وفقًا لما أبلغت به أخاها ومحاميها.

وتم العثور على مستويات خطيرة من معادن الكادميوم والأنتيمون السامة في جسدها، وعلى الرغم من استبعاد الأطباء ومحاميها تعرضها للتسمم الإشعاعي، إلا أن الشرطة بدأت التحقيق في الأمر باعتباره جريمة قتل.

وصرحت أخت الضحية فاطمة، أنّ إيمان كانت تخشى على حياتها في أيامها الأخيرة، مضيفة أن حياتها تدمرت كليًّا بسبب تورطها في الفضيحة، إذ أصبحت القضية هاجسًا بالنسبة لها.

ووصفت فاطمة كيف أصبحت شقيقتها مفلسة، ومع ذلك رفضت كل عروض العائلة لمساعدتها، وعاشت بمفردها في ضواحي لندن، وأضافت أنه من الظلم أن تعاني بهذا الشكل لمجرد قولها الحقيقة.

وعلق أحد الأطباء قائلًا إن ”إيمان كانت تعاني الآمًا في معدتها، وكانت عيناها صفراوتين مع وجود دوائر داكنة حولهما، وكانت تنزف من أنفها، وأضاف أن كل هذا قد يكون ناتجًا عن الإجهاد والخوف والضغط التي كانت تشعر بها“.

وخلال محاكمة برلسكوني، وصفت الضحية كيف كانت بعض الفتيات يرتدين ملابس راهبات ويرقصن في الحفلات، وفي بعض الأحيان يدفع لهن 10 ألاف يورو مقابل البقاء وممارسة الجنس مع برلسكوني ومن بينهن ”كريمة المحروق، وهي عاهرة تعرف -أيضًا- باسم روبي هارتستيلير، والتي كانت دون السن القانونية في ذلك الوقت.

واستقال برلسكوني من منصبه بسبب الفضيحة الجنسية العام 2011، ويعتزم الآن الترشح للبرلمان الأوروبي في أيار/مايو المقبل، وهو متهم أيضًا بتقديم أموال وهدايا على سبيل الرشوة لأكثر من 20 عارضة ليكذبنَ على المحكمة خلال المحاكمة الأولى.

ولم تستبعد السلطات أن يكون هو وراء وفاة عارضة الأزياء، ولذلك سيتم تشريح جثتها هذا الأسبوع للتعرف على أسباب الوفاة.