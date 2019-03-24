بعد عام على وفاته.. تطورات جديدة في قضية الطالب الكويتي عيسى البلوشي

أحالت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، قضية المعلمة المصرية نجلاء محمد، المتهمة بوفاة الطالب عيسى البلوشي منذ عام، إلى محكمة الجنح بعد أن قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن المحامي عبد الوهاب بن سلامة دفاع المتهمة إن ”هيئة الدفاع عن المعلمة المصرية دفعت بعدم اختصاص محكمة الجنايات؛ لأن النيابة العامة لم توجه تهمة الضرب المفضي إلى الموت“.

وتعود حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي إلى شهر شباط/ فبراير من العام الماضي، إذ توفّى بعد عودته من مدرسته في منطقة ”الروضة“، ووجه ذووه أصابع الاتهام إلى معلمته؛ لتوبيخها إياه رغم علمها بظروفه الصحية، الأمر الذي أنكرته المعلمة خلال التحقيق معها، في شهر نيسان/ أبريل 2018.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المعلمة في شهر أبريل 2018، بعد أن أكدت التقارير الطبية والتحريات أن الوفاة طبيعية، وعدم وجود شبهة جنائية حولها، ليتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في نهاية 2018.

وكشفت والدة الطالب عيسى آنذاك، عن تعرضها للإهانة من قبل المعلمة، وإهانة ابنها وتوبيخه بألفاظ نابية، من خلال شكوى تقدمت بها إلى المدرسة قبل يوم من وفاة ابنها؛ ما الذي أثار غضب النشطاء والحقوقيين مما تعرض له الطالب، بعد تداول صورة الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.