إيراني يقتل اثنين من رجال الأمن وزوجته وينتحر

أقدم شاب إيراني، اليوم الجمعة، على قتل اثنين من رجال الأمن بالإضافة إلى زوجته في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“ عن قائد شرطة المدينة اللواء محمد كاظم تقوي.

وقال اللواء تقوي إنه ”في صباح هذا اليوم، وبعد نزاع عائلي في مشهد، توجه اثنان من قوات الشرطة إلى الموقع، ومع وصولهما واشتداد حدة الصراع والتوتر، أطلق الشاب المسلح النار على رجلي الأمن ما أدى إلى مصرعهما“.

وأضاف أن ”الشاب فتح النار أيضًا على زوجته وتوفيت على الفور، وانتهى المسلح بإطلاق النار على نفسه لينهي حياته“.

وأشار اللواء محمد كاظمي تقوي إلى أن مراسم تشييع ودفن رجلي الأمن ستتم، يوم غد السبت، بمدينة مشهد.