4 مصريين يغتصبون فتاةً قاصرًا أثناء عودتها من العمل

وقف أمام رجال النيابة العامة في مصر، 4 متهمين لسرد تفاصيل جريمتهم، باغتصاب فتاة قاصر أثناء عودتها لمنزلها ليلًا، إذ تناوبوا عليها وتركوها في حالة إعياء شديدة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة اعترافات المتهمين، الذين أكدوا أنه أثناء تواجدهم في منطقة أكتوبر -محل سكنهم كونهم أصدقاء- رأوا فتاة تسير في الطريق ليلًا عائدة من عملها، في الوقت الذي كانوا فيه يتناولون المواد المخدرة.

وقال المتهمون في التحقيقات، إن أحدهم عرض عليهم إمكانية قضاء ليلة جنسية مع هذه الفتاة، ليتفقوا جميعًا في لحظة على اختطافها عنوة، والذهاب بها في سيارة مملوكة لهم بالقاهرة، وتناوبوا على اغتصابها جميعًا.

وذكر المتهمون أنه عند الانتهاء من تناوب اغتصاب الفتاة، تركوها في حالة إعياء شديدة، وفروا هاربين، اعتقادًا منهم بصعوبة التوصل إلى هوياتهم، إذ حاولت الفتاة الاستغاثة دون جدوى، ليتم هتك عرضها عنوة على يد المتهمين.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات مباشرة، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، لما ارتكبوه من هتك عرض واختطاف واغتصاب فتاة قاصر تحت التهديد.