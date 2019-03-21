كويتي يسرق سيارة إسعاف ويتركها أمام صالة أفراح

أقدم تاجر مخدرات كويتي، من أصحاب السوابق، على سرقة سيارة إسعاف كانت محجوزة للصيانة في كراج خاص بمركز إسعاف مستشفى ”الفروانية“.

وتم العثور على المركبة المسروقة مقابل صالة أفراح، فيما تم ضبط السارق الذي تبين أنه من أرباب السوابق ومتورط في قضايا مخدرات، حسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وقال مصدر في الطوارئ الطبية إنه ”في السابعة من صباح أمس تم إبلاغنا في مركز إسعاف الفروانية بسرقة سيارة الإسعاف رقم 4، وعلى الفور تم إخطار عمليات وزارة الداخلية؛ ليتم تشكيل فريق عمل وضبط السيارة بعد نحو الساعة، مقابل صالة التزلج وضبط اللص“.

ونفى مصدر أمني في المؤسسات الإصلاحية صحة ما أشيع عن أن اللص كان مكبلًا، وأنه كان قادمًا من السجن المركزي تحت الحراسة، وأكد المصدر أن اللص ليس سجينًا، وأن وجوده في محيط المستشفى لا علاقة له بالسجن المركزي.

وأكد مصدر أمني آخر، أن جميع الدوريات الأمنية، وكذلك سيارات الإسعاف والإطفاء مرتبطة بتقنية الأقمار الاصطناعية، وهو ما يتيح تتبعها وضبطها في وقت قصير إذا ما تعرضت للسرقة، مشيرًا إلى أن مركبات تحصيل الأموال هي الأخرى مرتبطة بتقنية الأقمار الاصطناعية؛ خشية تعرضها للسطو أو السلب.