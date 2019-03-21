بمساعدة عشيقها.. امرأة تحاول شنق زوجها بعد 20 يومًا من قرانهما

المصدر: ا ف ب

أوقفت أرجنتينية في الخمسين من العمر، قرب بوينوس أيريس، للاشتباه في محاولتها قتل رجل تزوجته قبل 20 يومًا فقط على ما ذكرت صحيفة ”كلارين“.

وأوقف كذلك عشيق الزوجة السابق، وهو مواطن من باراغواي مقيم في الأرجنتين للاشتباه في ضلوعه بمحاولة القتل.

وضرب المشتبه فيهما الزوج على الرأس، وحاولا شنقه سعيًا إلى إظهار ما حصل على أنه عملية انتحار، على ما ذكرت الصحيفة.

إلا أن الرجل البالغ 44 عامًا تمكن من النجاة وروى ما حدث للشرطة.

ويعود الحادث إلى السادس من آذار/مارس الجاري، لكن المحققين احتاجوا إلى أسبوعين لتوضيح ملابساته.

وقالت شقيقة الزوج، إن الموقوفين كانا يسعيان إلى الاستيلاء على ممتلكاته، إذ يملك مشاغل لبيع إطارات المركبات وتصليحها.