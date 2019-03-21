مروج مخدرات يستعين بأسد لمقاومة الأمن السعودي (فيديو)

استعان مروج مخدرات في السعودية بـ“أسد“ من أجل مقاومة رجال الأمن وإخافتهم، خلال مطاردته في أحد الأحياء القديمة بالرياض.

ووثق مقطع فيديو لحظة هروب مروج المخدرات بثوبه الأبيض ركضًا على قدميه، فيما أطلق رجال الأمن بضع طلقات نارية تحذيرية لتوقيفه.

فيديو

استعان بـ«#أسد» لمقاومة رجال الأمن!.. شاهد لحظة هروب مروج مخدرات من كمين في الرياض قبل القبض عليه. pic.twitter.com/wFIqwJI42I — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 21, 2019

وأظهر الفيديو، مروج المخدرات والخمور وهو يستعين بـ“أسد“ من أجل مقاومة رجال الأمن وإخافتهم، إلا أنه فشل في ذلك؛ إذ تمكنوا من إلقاء القبض عليه والسيطرة على الأسد.

وتداول نشطاء صورًا للأسد بعد وضعه في قفص حديدي، إثر السيطرة عليه من قبل رجال الأمن.