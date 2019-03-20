مجهولون يعتدون على نائب في البرلمان المصري ويسرقون سيارته

اعتدى مجهولون على نائب في البرلمان المصري، الأربعاء، خلال عودته إلى مقر دائرته الانتخابية ومقر إقامته، وقاموا بسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية بمحافظة الشرقية شرق البلاد.

وخلال عودة النائب محمد كلوب إلى مقر إقامته بمحافظة الشرقية، اعتدى ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية عليه وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصية.

وفي اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“، قال النائب ”إن ثلاثة مجرمين لم يتمكن من التعرف عليهم أوقفوه في قرية سعدة أبوخليل أثناء عودته إلى منزله، وسرقوا سيارته ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار“.

وأكد النائب أنه تواصل مع الأجهزة الأمنية التي وعدته بسرعة ضبط الجناة وتحديد هويتهم، مؤكدًا أنه يثق بقدرات وزارة الداخلية المصرية في سرعة ضبط الجناة وتحقيق العدالة ”حتى يكونوا عبرة لغيرهم“، لافتًا إلى أنه اضطر للتخلي عن متعلقاته وسيارته حتى يحافظ على نفسه؛ لأنه شعر أنهم سيقدمون على قتله في حال مقاومته أو رفض مطالبهم.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عضو مجلس النواب محمد كلوب، يتهم فيه ثلاثة أشخاص، مجهولي الهوية، بسرقة سيارته الخاصة ومتعلقاته الشخصية.

وبحسب بيان أمني صادر الأربعاء، فإن الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية تكثف جهودها لضبط المتهمين الذين استولوا على سيارة عضو مجلس النواب.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن النائب أثناء عودته، اليوم، من قرية سعدة أبو خليل متوجهًا لمنزله بفاقوس، اعتدى عليه 3 مجهولين واستولوا على سيارته .

وكلف مدير أمن الشرقية بسرعة تشكيل فريق بحث من رجال مباحث الجنائية بالمحافظة لضبط الجناة.