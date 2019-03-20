تسريب فيديو تعذيب وحشي لأطفال أيتام في مصر

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تعذيب أطفال أيتام، والاعتداء عليهم بوحشية داخل إحدى الجمعيات الأهلية المخصصة لرعاية الأطفال الأيتام بمصر.

تم النشر بواسطة ‏خليل ابو العلا يوسف‏ في الاثنين، ١٨ مارس ٢٠١٩

وكشفت الفيديوهات المتداولة عن وقائع اعتداءات وحشية، وتعذيب للأطفال الأيتام داخل جمعية أهلية بمنطقة ”روض الفرج“ التابعة لمحافظة ”القليوبية“ شمال شرق القاهرة.

تم النشر بواسطة ‏خليل ابو العلا يوسف‏ في الاثنين، ١٨ مارس ٢٠١٩

ونشر مواطن مصري يدعى، خليل أبو العلا يوسف، فيديوهات لتعذيب الأطفال بوحشية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ والتي شهدت رواجًا كبيرًا ومشاركة واسعة من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقت قصير، وسط مطالبات بسرعة تدخل الجهات المعنية وإنقاذ الأطفال من براثن المشرفة.

وعلق ”أبوالعلا“ على الفيديوهات التي نشرها، قائلًا إنها اعتداءات وحشية على أيتام روض الفرج بجمعية التربية الإسلامية لتنمية المجتمع ”دار أيتام“.

وتابع: ”اعتداء المشرفين بالضرب المروع بالشوم على الأطفال لإجبارهم على النوم، وأيضًا معاقبتهم بالضرب بعصا غليظة، يسبب لهم الآلام الجسدية والنفسية“.

وكشف -أيضًا- أنه حصل على فيديوهات لاعتداءات المشرفين بقسوة على الأطفال، دون أن يعلن عن اسم أحد.

وأعلن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقديم بلاغ للنائب العام المصري والجهات الأمنية من خلال الفيديوهات المتداولة، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات عليهم وإنقاذ الأطفال من ظلمهم.