مصري يقتل 5 مواطنين ويصيب ضابطًا وأمين شرطة (صور)

لقي 5 مواطنين مصريين مصرعهم، فيما أصيب ضابط وأمين شرطة من قوات وزارة الداخلية، أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، غربي القاهرة.

وسقط الضحايا بعد نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص لخلافات سابقة؛ الأمر الذي تطور إلى قيام مواطن ثلاثيني بإطلاق وابل من الرصاص على خصومه، ليرقد 5 مواطنين أرضًا بعد أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب آخرون.

وتعرض ضابط وأمين شرطة للإصابة عقب الانتقال لموقع الحادث مع قوة أمنية للسيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء لموقع الحادث، إلا أنهما تعرضا لإطلاق النيران التي أصابتهما، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

ولجأت قوات الأمن في المنطقة إلى طلب الاستعانة بقوات إضافية من قبل مديرية الأمن ووزارة الداخلية؛ لعمل كردون أمني والسيطرة على الخلافات بين عائلتين تسببتا في نشوب المشاجرة، حيث تسعى قوات الأمن للقبض على المتهم بإطلاق النار على الضحايا والمصابين.