الأمن الكويتي يطيح بمحتال أردني أثناء محاولته الفرار من البلاد

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على أردني قبل هروبه عبر المطار، وذلك بعد سرقته رجلًا هنديًا منتحلًا صفة أمنية، لكن المجني عليه شك في أمره وطلب هويته، فلكمه المتهم الأردني بـ“رنق بوكس“ مسببًا له إصابة خطيرة في وجهه، فيما لا يزال البحث جاريًا عن شريكه.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن هنديًا تقدم ببلاغ للجهات الأمنية وبحوزته تقرير يفيد بتعرضه لضربة ”رنق بوكس“ في وجهه سببت له إصابة خطيرة استدعت تدخلًا جراحيًا.

وقال إنه أثناء تجوله بسيارته في إحدى المناطق، استوقفه المتهم وبرفقته شخص آخر، مدعيًا أنه من رجال المباحث وقام بأخذ إثباته الشخصي وفتشه ذاتيًا ثم دقق على السيارة بالكامل واستولى على مبالغ مالية وأغراض شخصية، وعندما طلب منه المجني عليه إثباتًا يدل على أنه مباحث، فوجئ به يضع في يده آلة حادة ”رنق بوكس“ ويضربه على وجهه، ففقد وعيه واستيقظ في المستشفى.

وإثر التحريات، تبين تورط وافد أردني بالواقعة متوارٍ عن الأنظار، وبعد أيام على الواقعة تم ضبطه من قبل جوازات مطار الكويت الدولي لمنعه من المغادرة بعد الاشتباه به، خلال محاولته الهرب.

وجارٍ ضبط شريك المتهم، بعد أن أدلى المتهم ببياناته، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.