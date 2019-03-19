بدء محاكمة 5 مدانين بحريق ”مستشفى جازان“ في السعودية

بدأت دائرة القضايا التعزيرية الثالثة بالمحكمة الجزائية في منطقة جازان في السعودية، النظر بحادثة حريق ”مستشفى جازان العام“ التي وقعت في 2015.

ووجهت المحكمة تهمتي ”القتل الخطأ“ و“سوء الاستعمال الإداري“، الذي كان سببًا في وقوع وفيات ومصابين وصل عددهم إلى 150 شخصًا.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإنه تم توجيه التهم إلى 5 متهمين، بينهم مدير عام سابق، وقياديان، وموظف، ووافد.

وتمت إحالة القضية إلى المحكمة بعد توثيق الأدلة والقرائن ضد المتهمين في هذه القضية، وثبوت ضلوعهم فيها، فيما بدأت بإجراءات النظر في ملف القضية ودراسته.

وتوفي 25 شخصًا على الأقل في الحريق، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين، كما ثبت تورط إحدى الشركات الوطنية بالحادثة، وتقرر إقامة دعوى عليها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة لها.

وأحيل شخصان مسؤولان في ”الصحة“ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإقامة الدعوى التأديبية بحقهما، إضافة إلى إحالة 3 مهندسين أحدهم عربي الجنسية، إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ لإقامة الدعوى بحقهم.

يذكر أن حريق مستشفى جازان العام ثالث أسوأ حريق يضرب مستشفى حول العالم، بسبب عدد الوفيات الذى وقع فيه، فيما يُعتبر أسوأ كارثة صحية في المملكة العربية السعودية.

وقبل الحادثة المأساوية التي راح ضحيتها 25 شخصًا، معظمهم سعوديون، كان الدفاع المدني قد زود المستشفى بمجموعة مخالفات وملاحظات بشأن القصور بإجراءات السلامة فيه، إلا أن المستشفى لم يتخذ أي إجراءات بهذا الصدد.