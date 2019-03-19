مصري بالكويت يتحرش بطفلة وهكذا نجت من الاغتصاب

فشلت محاولة مصري في هتك عرض طفلة من جنسيته في دولة الكويت بعد أن صرخت واستنجدت بذويها.

ووفق صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإن المصري تحسس جسد الطفلة وحاول نزع ملابسها، قبل أن تصرخ مستنجدة.

وفي التفاصيل، فإن مقيمًا مصريًّا في محافظة حولي اصطحب ابنته (6 أعوام) وتوجه إلى مركز الشرطة، إذ أبلغهم أنه فوجئ بصراخ طفلته، وعندما استفسر منها عن السبب، قالت له إنها ذهبت إلى بقالة قريبة من العمارة التي فيها شقتهم، لكن البقال مد يده وتحسس أجزاء من جسدها، ثم حاول نزع ملابسها، لكنها تمكنت من الهرب منه.

وإثر البلاغ، توجهت دورية إلى حيث البقالة، وألقت القبض على المعتدي الذي اتضح أنه مصري الجنسية أيضًا، وبمواجهته أقر بفعلته، وتمت إحالته إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية.