شاب يدعى ”فيفي“.. البحرين تحاكم شاذًا جنسيًا روج مقاطع إباحية عبر الإنترنت

حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة في البحرين على شاب يلقب نفسه بـ ”فيفي“، بالحبس مدة سنتين مع النفاذ، وذلك في قضية نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يروّج بها للشذوذ الجنسي.

ونشر ”فيفي“ عدة مقاطع فيديو له وهو يرقص مرتديًا ملابس نسائية ويضع مساحيق التجميل، حيث تبين بالتحريات أنه يروّج للشذوذ الجنسي ويرتاد المراقص والمقاهي لاصطياد زبائنه، وفق موقع ”الأيام“ المحلي.

وأقر المتهم في التحقيقات أنه منذ عام 2012 وهو يستخدم الملابس النسائية، حيث تم القبض عليه في السابق وأخلي سبيله.

وأضاف أنه تعرف إلى مجموعة من المتشبهين بالنساء من أمثاله وكانت لديهم ميول جنسية غير سوية مثله، وبدأوا في الخروج معًا، وأطلق على نفسه اسم ”فيفي“، وكان يتردد على المراقص، وأنه سبق وقبض عليه وحكم بحبسه سنتين، وبعد الإفراج عنه قبض عليه مجددًا وحكم بالحبس 6 أشهر.

وقال إنه لما خرج من السجن قرر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع له وهو يرقص، وفي بعض الأحيان كان يظهر معه في مقاطع الفيديو بعض أصدقائه بملابس نسائية، وقد تم سجنهم أيضًا في قضايا مماثلة.