فيديو مسرب يوقع بشبكة لاستغلال الأطفال جنسيًا بالمغرب‎

أحالت مصالح الأمن ببلدة زايو شرق المغرب ، 8 أشخاص على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مدينة الناظور ، تتراوح أعمارهم بين 33 و 65 عامًا ، بتهمة ”الاتجار في البشر، الاستغلال الجنسي للأطفال، هتك عرض أطفال قاصرين، الشعوذة، التشهير والابتزاز“.

وقد أودعتهم النيابة العامة في سجن سلوان ، في انتظار انطلاق جلسات محاكمتهم.

و أوقع فيديو مسرب لشخص يمارس الجنس مع طفل قاصر في الـ 16 داخل محل تجاري لبيع الملابس، بمجموعة من الأشخاص، بحسب ما أوردته مواقع محلية.

الفيديو الذي سربه مصوره على تطبيق الواتساب، بعدما امتنع المعني بالأمر عن تسليمه 50 درهمًا (5 دولارات تقريبا ) مقابل إخفائه ،أوصل المحققين لـ5 أطفال من الضحايا ، دلوا على عدد كبير من الأشخاص من المنطقة بينهم متزوجون ،ما يزال البعض منهم في حالة فرار.

وذكر الموقع استنادا لمصادره الخاصة ، أن أفراد الشبكة كانوا يستغلون الأطفال جنسيا مقابل مبالغ زهيدة ، ويتبادلونهم فيما بينهم لممارسة الشذوذ.

وقد اعترف المتهمون بالمنسوب إليهم بعد مواجهتهم بالأطفال ، وما تزال التحقيقات مستمرة من طرف مصالح الأمن ، وكذا البحث عن المتهمين الهاربين، لذا فعدد المتهمين مرشح للارتفاع.

وقد نصبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو نفسها طرفا مدنيا في القضية.