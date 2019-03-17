مصري يقتل طليقة شقيقه.. وهكذا انتقم نجلها‎

شهدت منطقة ”الخصوص“، إحدى المدن المصرية جريمة مروعة، بطلتها امرأة وابنها، وشقيق زوجها بدأت بخلافات على منقولات منزلية وانتهت بجريمة قتل.

وكانت البداية بتلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية، أسفرت عن مصرع سيدة وإصابة شقيق زوجها.

وكشفت تحقيقات فرق المباحث عن مصرع ”حنان.ح.م“ ربة منزل على يد ”وليد. ث.ع “ شقيق زوجها؛ في مشاجرة بينهما على المنقولات الزوجية الخاصة بالمجني عليها، التي حصلت على الطلاق من زوجها وذهبت لمنزل الزوجية لاستلام المنقولات، فنشبت مشادة بينها وبين شقيق زوجها تطورت لمشاجرة، فطعنها بسكين أودت بحياتها في الحال.

وأظهرت التحقيقات، أنه أثناء المشاجرة تدخل ابن المجني عليها من زوج آخر ويدعي ”وليد. أ.ع“، للدفاع عن والدته، فطعن المتهم بسلاح أبيض كان في حوزته فأصابه إصابات بالغة وجرى تحويله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وتم نقل الجثة والمصاب في حالة خطيرة لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة زيادة في معدلات جرائم القتل، وعادة ما ترصد محاضر الشرطة حوادث مختلفة، تتعدد أسبابها ما بين الخلافات الأسرية والعائلية، أو السعى وراء الشهوات والخيانة الزوجية التى قد تدفع أحدهما لقتل الآخر في النهاية.