مصرية تقاضي زوجها لرفضه تسجيل مولودهما لسبب غريب

لجأت مصرية في العقد الثالث من العمر لمقاضاة زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر بالقاهرة، بعد أن رفض تسجيل طفلهما في الجهات الرسمية، واستخراج شهادة ميلاد له.

وقالت الزوجة في دعواها، إن زوجها رفض تسجيل الطفل لكونه لا يشبهه، مشيرة إلى اتهامه لها بإنجابه من رجل آخر؛ لأن ملامحه مختلفه عنه، وهو ما أصاب الزوجة بالدهشة والحيرة على تحليل زوجها لملامح الطفل وعلاقته به.

وذكرت الزوجة في دعواها أنها فشلت في إقناع زوجها بالعدول عن معتقداته، إلى جانب فشل تدخل الأهل والأصدقاء في ذلك الأمر، في الوقت الذي أوضحت فيه تعرضها للإهانة والضرب أكثر من مرة عقب ولادة الطفل، لأنه لم يشبهه.

واختتمت الزوجة دعواها قائلة: ”أصبحت أحارب لإثبات نسب ابني، بعد أن تم تشويه سمعتي بين أهلي وجيراني، وطردي من منزل الزوجية، بالرغم من مساعدتي له كموظفة بالحكومة، ثم طلب مني أن أعمل خادمة في المنازل لإهانتي وإذلالي“.