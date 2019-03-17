محكمة كويتية تغرّم داعيتين مثيرين للجدل بأكثر من 65 ألف دولار

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بتغريم الداعيتين المثيرين للجدل، السني عثمان الخميس، والشيعي حسين المعتوق، بتهمة ”إثارة الفتنة الطائفية“.

وأوقفت وزارة الأوقاف في الكويت الداعيتين عام 2015 عن الخطابة وإلقاء الدروس بالمساجد، وأحالتهما إلى التحقيق، إثر خطب لهما اعتبرت ”طائفية ومثيرة للفتن“.

وشملت التهم الموجه إلى المعتوق الدفاع عن ”خلية العبدلي“ التي تضم 26 متهمًا بحيازة أطنان من المتفجرات والاتصال بإيران و حزب الله اللبناني، وتهديد أمن الكويت.

وقالت صحيفة القبس المحلية: ”إن محكمة التمييز حكمت اليوم بغرامة قدرها 20 ألف دينار أي (أكثر من 65 ألف دولار) على كل من الداعيتين“.

وأضافت: ”جاء حكم المحكمة النهائي ضد الداعيتين تأكيدًا على تطبيق القانون ومعاقبة أي شخص يثير الفتنة الطائفية أو يزدري فئة من فئات المجتمع“.

ويحظى الشيخان بشعبية كبيرة وسط أتباع المذهبين، تجسدت في مطالبات تقدم بها مناصرو كل منهما، من نواب ونشطاء، للتراجع عن قرار منعهما من الخطابة، الأمر الذي رفضته السلطات.