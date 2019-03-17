توقيف خليجي بملابسه الداخلية في الكويت

ضبطت قوات الأمن في الكويت شخصين للاشتباه بهما بحالة غير طبيعية، على خلفية تعامل رجال الأمن مع بلاغ اندلاع حريق في سوق القرية التراثية مقابل جمعية القيروان في الجهراء.

وبحسب الأجهزة الأمنية، فإن أحد الموقوفين خليجي والثاني ”بدون“، إذ تم توقيفهما بعد الاشتباه بمركبتهما التي كانت متوقفة بالقرب من الحريق.

ووفقًا لصيحفة ”الأنباء“ الكويتية، فإن أحد الشخصين كان يرتدي الملابس الداخلية فقط، وقد تمت إحالتهما إلى الأجهزة المختصة بعد الاشتباه بتورطهما في الحريق.

على صعيد متصل، ضبط رجال الأمن شخصًا كان يقود سيارته بشكل متعرج، وهو بحالة غير طبيعية وبحوزته مخدرات، وبعد توقيفه والاستعلام عنه، تبين وجود 3 أوامر إلقاء قبض صادرة بحقه، بالإضافة إلى وجود حكمين واجبي النفاذ، أحدهما بالحبس 5 سنين والثاني بسنتين.