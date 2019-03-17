كويتي يتعرض للنصب على يد ”رجل دين“ لبناني وزوجته

استولى رجل وزوجته في لبنان على أموال تاجر كويتي كان يرغب في توظيف أمواله في الأعمال التجارية، بعدما أوهمه بأنه وزوجته من أصحاب السيرة الحسنة.

واتهم قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف، لبنانيًّا وزوجته، بالاستيلاء على أموال رجل أعمال كويتي، وأحالهما إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما.

وتفصيلاً، ذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، اليوم الأحد، أن ”الزوجين وبعد أن علما أن المدّعي هو تاجر كويتي، ويرغب بتوظيف أمواله في الأعمال التجارية في لبنان، انتحل المتهم صفة رجل دين، وأوهم رجل الأعمال الكويتي أنه وزوجته من أصحاب السيرة الحسنة، وذلك لخلق الثقة في نفس التاجر، وأبلغا الأخير بأن أحد معارفهما يملك مصنعًا لتجهيز المطابخ ويرغب في بيعه بسعر مغر لأسباب خاصة، وعرضا عليه شراء المصنع كمشروع منتج من شأنه أن يدر عليه المال“.

وأضافت الصحيفة: ”إمعانًا في الإيقاع بالتاجر الكويتي، اصطحبه الزوجان في إحدى المرات إلى مصنع في منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، وأوهماه بأنه المصنع المنوي بيعه، فقام المدعي بتفحصه دون أن يسمح له المدّعى عليهما بالاستفسار عنه من أحد، فانطلت الحيلة عليه وصدَّق أضاليل الزوجين، ووافق على إتمام الصفقة، وأقدم على تسديد مبلغ 12 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 40 ألف دولار أمريكي، وذلك كثمن لشراء المصنع، وتم التوافق على أن يتم تسليم المبلغ المذكور في الكويت لشخص آخر“.

وما إنْ عاد المدعي إلى الكويت، حتى سلم الشخص المبلغ المتفق، ومنذ ذلك الوقت انقطع الاتصال بالزوجين اللذين لم يردّا على اتصالات المدعي، عندها أدرك أنه وقع ضحية المناورات الاحتيالية للزوجين اللذين استوليا على أمواله، وأن المشروع كان وهميًّا.