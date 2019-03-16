تهديدات بالقتل والاغتصاب لنساء نظّمن مسيرة في باكستان‎

قالت سيدات نظمن مسيرة نسائية في باكستان في يوم المرأة العالمي، إنهن تلقين تهديدات بالقتل والاغتصاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد المسيرة التي أثارت حفيظة بعض الجماعات المحافظة.

وقالت ”نايات داد“ لرويترز، إن ”منظمات المسيرة يبحثن رفع شكوى لسلطات التحقيق الاتحادية الباكستانية بشأن المضايقات التي يتعرضن لها عبر الإنترنت“.

وأضافت ”الأمر تخطى الحدود فيما يتعلق بتهديدات القتل والاغتصاب الموجهة لمن نظمن المسيرة ومن شاركن فيها أيضا“، مشيرة إلى أن موقع ”تويتر“ أوقف أحد الحسابات التي تطلق التهديدات.

واجتذبت المسيرة التي نظمت في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس آذار، عشرات الآلاف من المشاركات وكانت الثانية فقط من نوعها في باكستان.

وخلص استطلاع أجرته مؤسسة ”تومسون رويترز“ إلى أن باكستان، هي سادس أخطر دولة للنساء في العالم في 2018.