عثر في هاتفه على 7 آلاف صورة لطالبات.. الأمن العراقي يعتقل متهمًا بـ“الابتزاز“ الإلكتروني

تمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، من اعتقال متهم بالابتزاز الإلكتروني، حيث وجد في هاتفه أكثر من 7 آلاف صورة، أغلبها لطالبات كلية في محافظة النجف، وسط العراق.

وبحسب بيان صادر عن ”خلية الصقور الاستخباراتية العراقية“، فقد تم القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني وجد في هاتفه أكثر من 7 آلاف صورة أغلبها لطالبات كلية التربية للبنات، وبعضها حصل عليها عن طريق اختراق حسابات في موقع ”فيسبوك“.

ودعت الخلية الاستخباراتية المواطنين إلى تغيير أرقام هواتفهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، في حال تم بيع خط هاتفهم، إذ يمكن للمشتري الجديد أن يسترجع كل الحسابات من خلاله.

وانتشر في الآونة الأخيرة في عدد من المحافظات العراقية الابتزاز الإلكتروني، خصوصًا ضد الفتيات، فيما تعلن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتهمة ابتزاز المواطنين.