بينهم شرطيان.. 4 كويتيين وسعودي سلبوا الوافدين بمسدس لعبة

تمكنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من القبض على 4 مواطنين وسعودي، بينهم شرطيان في وزارة الداخلية، لقيامهم بسلب الوافدين بمنطقة السالمية، وذلك من خلال تهديدهم بمسدس لعبة.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، تمت إحالة المتهمين للمباحث الجنائية، وجارٍ استدعاء المتضررين من عمليات مشابهة.

وبدأت الواقعة باستنجاد وافد سيلاني برجال الأمن، وطلب مساعدتهم بعد أن تعرّض للتهديد من قبل 5 أشخاص اعترضوا طريقه في أحد شوارع السالمية، ثم أجبروه على تسليم ما بحوزته، مدليًا بأوصافهم، فانتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ وتمكنوا من ضبط المتهمين، حيث تبين أنهم 4 كويتيين وسعودي، واتضح أن سعوديًا ومواطنًا آخر يعملان بالشرطة في وزارة الداخلية، وضبط بحوزتهم مسدس لعبة، وتمت إحالتهم للمخفر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا المسدس بهدف ترويع الوافدين لسلب ما بحوزتهم، حيث أقروا بما نسب إليهم، وتمت إحالتهم للمباحث الجنائية، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.