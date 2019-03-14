طالبة كويتية تتعرض للإغماء نتيجة اعتداء مفتشة في المدرسة

تعرضت طالبة في إحدى المدارس الثانوية في الكويت، لاعتداء من قبل مفتشة في المدرسة أدخلت على إثره إلى المستشفى نتيجة حالة الإغماء التي تعرضت لها.

وقال حساب ”المجلس“ الإخباري، إنه تم ”نقل طالبة في ثانوية الرابية إلى المستشفى بعد أن تعرضت للإغماء؛ بسبب دفعها من قبل مفتشة تعمل في المدرسة“.

وفيما لم يتم تأكيد الخبر من مصادر رسمية، فقد أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلهم مع الحادثة ”مطالبين بخضوع المعلمين والمفتشين لدورات تأهيلية، في حين توقع البعض أن يكون ما تعرضت له الفتاة نتيجة مرض سابق“.

وشهدت بعض مدارس الكويت مؤخرًا بعض الحوادث الفردية التي تمثلت باعتداء بعض الطلبة على بعضهم الآخر، الأمر الذي وصل إلى الجهات الرسمية التي تدخلت فيها لوضع حد للخلافات والمشاكل بين الطلبة.