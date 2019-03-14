فلسطيني يقتل زوجته طعنًا بالسكين

أقدم مواطن فلسطيني، اليوم الخميس، على قتل زوجته طعنًا بالسكين، في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن مواطنًا قتل زوجته (31 عامًا)، صباح اليوم، داخل منزلها في بلدة حوسان غرب بيت لحم، بعد مشادة كلامية بينهما انتهت بارتكاب جريمة القتل.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات: ”إن بلاغًا ورد للشرطة صباح هذا اليوم بقيام شخص بقتل زوجته في شارع الصف في مدينة بيت لحم“.

وأضاف ارزيقات أن: ”طواقم الشرطة عند وصولها لمكان الجريمة عثرت على جثة المواطنة وعليها آثار دماء، بعد تعرضها للطعن بآلة حادة من قبل زوجها عدة طعنات في الرأس“.

وتابع ازريقات أن: ”طواقم الشرطة والنيابة العامة باشروا التحقيق، وجارٍ البحث والتحري والمتابعة للوصول لهذا الشخص وإلقاء القبض عليه“.

وشهدت الأراضي الفلسطينية العديد من الحوادث المشابهة خلال الأيام الماضية، في ظل محاولات من الأجهزة الأمنية الفلسطينية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.