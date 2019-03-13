أم تقتل ابنتها بسبب وسواس العلاقات الجنسية (صور)

أقدمت سيدة أمريكية على قتل طفلتها بعدما وجهت لها 15 طعنة، وذلك خوفًا عليها من إقامة علاقات جنسية.

وبحسب موقع ”كلوزر“ فإن روزا السيديس ريفيرا (28 عامًا)، شكّت في عذرية ابنتها، لمجرد أن الطفلة الييدا أصبحت لها ابتسامة مختلفة.

وبعدما أقدمت الأم على قتل طفلتها، حملتها إلى مستشفى ”ويني بارلمر“ بمدينة أورلاندو في أمريكا صباح يوم الأحد 10 آذار/مارس الجاري، ليكتشف الطاقم الطبي أن الطفلة ميتة قبل وصولها، حيث قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الأم.

وادعت الأم بداية التحقيق معها من طرف الشرطة، أن رجلًا مجهولًا قتل ابنتها ولاذ بالفرار، لكنها اعترفت بجريمتها بعد ذلك، وقالت ”رحلت صغيرتي.. حاولت أن أجعلها في وضعية مريحة قبل طعنها“.

وسبق لروزا أن تقدمت بشكوى للشرطة قبل فترة، تتهم فيها صديق والدتها بإقامة علاقة جنسية مع صغيرتها، الأمر الذي نفته الطفلة تمامًا، لكن شكوكها وخوفها من إقامة ابنتها علاقة حميمة مع رجل ما، سيطرت عليها بقوة، لدرجة إقدامها على قتل فلذة كبدها.