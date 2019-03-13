ثمانية قتلى جرّاء إطلاق نار في مدرسة بالبرازيل

المصدر: ا ف ب

قتلَ مهاجمان بالرصاص ستة أشخاص، ثم أقدما على الانتحار صباح الأربعاء، في مدرسة بقرية سوزانو القريبة من مدينة ساو باولو (جنوب شرق)، كما أعلن عدد كبير من وسائل الإعلام البرازيلية.

وذكرت شبكة غلوبو التلفزيونية أن خمسة أطفال وموظفًا في المدرسة قد لقوا حتفهم، برصاص مراهقين أطلقا النار على المدرسة، ثم انتحرا.

وتحدث موقع اويول الإلكتروني كذلك عن ثمانية قتلى، موضحًا أن ”شخصين، يرجح أنهما فتيان، دخلا المدرسة وقد غطيا رأسيهما بقبعتين، وهما يطلقان النار“.

وأصيب حوالي 17 شخصًا بجروح، كما أضاف الموقع في شأن هذا الهجوم نادر الوقوع نسبيًا في المدارس البرازيلية.

واكتفت الشرطة العسكرية بالقول إن ”شخصًا تسلل إلى المدرسة، وأطلق النار على العديد من الأشخاص“.

وبثت شبكة غلوبو صور عدد كبير من الأهالي الذين احتشدوا أمام المدرسة، وهم ينتظرون بقلق أخبارًا عن أولادهم الذين يتعلمون في مدرسة راوول برازيل الرسمية.