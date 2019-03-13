بسبب الفيديو الجنسي مع خالد يوسف.. تجديد حبس منى الغضبان

أصدرت محكمة مدينة نصر في القاهرة اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

ووصلت سيدة الأعمال منى الغضبان، إلى محكمة مدينة نصر، للنظر في تجديد حبسها أمام قاضي المعارضات، حيث تم إيداعها على الفور حجز المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد تمكنت من ضبط الغضبان، للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج خالد يوسف، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها.

وفي منتصف شهر آذار/فبراير الماضي، اعترفت الغضبان أمام النيابة، بالفيديو الجنسي الذي ظهرت فيه مع البرلماني والمخرج المذكور، وقالت إنها تعرَّفت على المخرج الشهير في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيًّا.

وأكدت المتهمة على أنّه تمَّ تصويرها بمعرفة المخرج الشهير، التي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجًا عرفيًّا عام 2010.

جدير بالذكر أن الغضبان تعد واحدة من 5 متهمات في قضية الفيديوهات الجنسية، وهن الفنانتان منى فاروق وشيماء الحاج، والإعلامية رنا الهويدي، والراقصة كاميليا.