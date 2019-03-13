مغربي سبعيني يرتكب جريمة عائلية مروعة

ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة مكناس في المغرب القبض على شخص (يبلغ 70 عامًا) من ذوي السوابق، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل راح ضحيتها 3 من أفراد أسرته.

وبحسب موقع ”هسبرس“ المحلي، فإن رجال الأمن عثروا مطلع الشهر الحالي على جثث الضحايا داخل منزلهم، وهم شقيقتان تبلغان 56 عامًا و60 عامًا، إضافة إلى ابن إحداهما البالغ 21 عامًا من عمره.

وأكدت التحقيقات الأولية تعرض الضحايا لاعتداء من قبل القاتل باستخدام السلاح الأبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي، وهو الشقيق الأكبر للضحيتين، حيث عثر على ملابسه على آثار دماء تخص الضحايا، فضلًا عن مبلغ مالي يشتبه بسرقته إياه باستعمال بطاقة بنكية تخص أحد الضحايا.