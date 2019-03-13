ابن شقيقة نائب لبناني يتزعم عصابة سطو مسلح

تمكنت الأجهزة الأمنية في لبنان من القبض على أفراد عصابة امتهنت السلب تحت تهديد السلاح.

ووفق موقع ”صيدا اونلاين“ المحلي، كانت العصابة راقبت الضحية وبحوزته مبلغ يقدر بنحو 80 ألف دولار أمريكي.

وتتبع الجناة الضحية بسيارة أخرى، وافتعلوا حادث سير معه، وبعد توقف مركبة الضحية ترجل المسلحون من السيارة وتوجهوا صوبه، فلاذ الرجل بالفرار، وتوجه نحو حاجز للجيش.

وروى الضحية للجيش ما حدث معه؛ ما دفع أفراد الأمن على الحاجز، إلى توقيف السيارة واعتقال مَن بداخلها.

وإثر تحقيقات، أقرَّ أفراد العصابة بتنفيذهم عمليات سلب تحت تهديد السلاح، كما تبين أن أحد المتهمين يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، وأنه ابن شقيقة وزير سابق ونائب حالي، إذ أكد بقية أفراد العصابة أنهم يعملون تحت إمرته.

فيما تم إيداع المتهمين لدى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.