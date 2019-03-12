اتهام فندق بريطاني باستضافة طقوس جنسية لطرد الأرواح الشريرة

يواجه فندق في إحدى القرى النائية بمقاطعة ”سومرست“ البريطانية، اتهامًا بوجود طقوس غريبة، يمارسها أعضاء منظمة لعبادة الجنس، تنطوي على تدليك أتباعها من النساء للثدي والمهبل، ودفعهن للتقيؤ؛ بهدف تخليصهن من الأرواح الشريرة.

ووفقًا لمحطة ”بي بي سي“ البريطانية، فإن هذه المنظمة تدعي أنها بديل عن الطب الحديث، وتسمي نفسها ”الطب العالمي“، حيث تطلب من أعضائها اتباع كافة تعاليمها الصارمة.

وتتضمن تعاليمها، منعهم من التواصل مع أسرهم الذين لم يتبعونها، وتختار لهم الأطعمة التي يجب أن يتناولونها، حيث تحظر عليهم الجزر والكحول، وتشترط عليهم النوم الساعة 9 مساءً، والاستيقاظ الساعة 3:00 صباحًا.

ونقلًا عن صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن مدرب تنس سابق يُدعى سيرج بن هيون والذي يعيش الآن كمليونير في أستراليا، أسس المنظمة في عام 1999.

واتهمت محكمة أسترالية، قبل عدة أشهر، بن هيون، بممارسته التلاعب الجنسي الغريب، وعبادة ضارة اجتماعيًا، ولكنه نفى إدارته أي عبادة أو سلوك مخالف، متهمًا الإعلام بتزوير الحقيقة.