عراقي يبتز فتاة بصورها للحصول على المال

قضت محكمة عراقية اليوم الثلاثاء، بالسجن سبع سنوات بحق مدان ساوم فتاة على صورها لقاء مبلغ مالي، حسب ما ذكر مركز إعلام القضاء الأعلى.

وذكر المركز في بيان إن ”محكمة جنايات النجف قضت بالحكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان أقدم على مساومة امرأة بمبلغ مالي لقاء حذف الصور الخاصة بها، بعد أن بعثتها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأضاف البيان: أن ”محكمة جنايات النجف نظرت قضية المدان الذي اعترف بمساومة امرأة بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار عراقي لقاء حذف الصور المرسلة له من قبلها، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)”.

ويحتدم الجدل في العراق بشأن قانون ”جرائم المعلوماتية“ الذي نص في بعض بنوده على فقرات تتعلق بالابتزاز الإلكتروني، وسط مطالبات بتعديل مسودة القانون التي اقترحها البرلمان ولم يصوت عليها لغاية الآن، بسبب ما اعتبر تضييقًا على حرية التعبير.