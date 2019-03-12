مطلقة تتهم كويتيًّا ووالدته بخطفها واغتصابها

قدمت سيدة مطلقة في الكويت بلاغًا للجهات الأمنية، يفيد بتعرضها للاختطاف بالقوة من جانب طليقها ووالدته من أمام باب منزلها.

واتهمت السيدة طليقها بنقلها بمركبتهما وتقييد يدها وشل حركتها وحجزها بغرفة في منزلهما قبل أن يقوم بهتك عرضها وضربها.

وأمام المحكمة، طلبت وكيلة المتهمين المحامية استخراج كشف مكالمات المجني عليها يوم الواقعة والذي أثبت أنها أجرت مكالمات خلال الفترة التي ادعت خطفها وحجزها خلالها، كما دفعت بانتفاء أركان الجريمة واستحالة حدوثها وفق تصور الشاكية.

وفي نهاية المطاف، قضت محكمة الجنايات ببراءة المواطن الكويتي ووالدته من تهم تتعلق بخطف وحجز وضرب والاعتداء على طليقته، حسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.