مصر.. الحبس 7 سنوات لـ 9 ضباط قتلوا أسرة كاملة بـ“الخطأ“

أصدرت محكمة مصرية اليوم الإثنين، حكمًا نهائيًا بالحبس المشدد 7 سنوات ضد 9 من ضباط الشرطة بوزارة الداخلية؛ لقيامهم بارتكاب جريمة القتل الخطأ لأربعة أفراد من أسرة واحدة، أثناء مطاردة أمنية لبعض العناصر الإجرامية.

ورفضت محكمة النقض في مصر ”أعلى محكمة للفصل في القضايا“، الطعن المقدم على الحكم الصادر ضد الضباط، الأمر الذي يعني تأييد الحكم السابق.

وترجع أحداث الواقعة إلى العام 2015 بمحافظة الغربية، حينما أعدت قوات الشرطة كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى ”الشنيرة“.

وتم تحديد أماكن المتهمين، وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم.

وأثناء تبادل إطلاق النيران، تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم، حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم.