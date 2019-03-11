مصر.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل 3 أطفال على يد والدهم

قررت النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، حبس الأب المتهم بقتل أطفاله الثلاثة، بعد أن تضمنت التحقيقات تفاصيل جديدة، بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا منذ استغاثة والدة المغدورين بوسائل الإعلام.

وكشفت التحقيقات الأولية في الجريمة التي ارتكبت منذ عام ونصف العام دون كشفها، أن الأب هو المتهم بارتكاب الجريمة، حيث تزوج من والدة أطفاله منذ سنوات، واعتاد الاعتداء عليها بالضرب والتعذيب، وتزوج من سيدة أخرى وأقامت معه في منزل الزوجية مع زوجته الأولى.

كما تبين أن المتهم ارتكب الجريمة، بإيعاز من زوجته الأخرى، خاصة حينما انتابه الشك في سلوك والدة أطفاله، ونسبهم له، الأمر الذي تطور إلى الاعتداء عليها، وحينما حاول الأطفال الدفاع عن والدتهم، تعدى عليهم حتى لفظوا أنفاسهم، ووضع جثثهم في الرشاح، في محاولة منه للهروب من الجريمة، وتهديد والدتهم بالقتل حال كشف الأمر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المرج بالقاهرة، بلاغًا من والدة الأطفال يفيد بمقتل أطفالها الثلاثة على يد زوجها، وإلقائهم في الرشاح بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التي حدثت منذ عام ونصف العام.

وكشفت التحريات إرسال الزوجة استغاثه في برنامج تليفزيوني ضد زوجها لتعذيبها ووضع مادة في عينيها؛ ما تسبب في إصابتها بالعمى لشكه في نسب أولاده بتحريض من زوجته الأخرى التي شاركته في تعذيبها وقتل الأطفال الثلاثة والتخلص من جثثهم.

وتمكن رجال الأمن من ضبط الأب المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة ورود تقرير تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.