راقصة مغربية تبتز إماراتيًّا بصور ومقاطع ”مخلة“ وتهين ”الذات الإلهية“

اتهمت محكمة جنايات إمارة #دبي، راقصة مغربية (تبلغ 35 عامًا)، بارتكاب جنايتي التهديد لشخص بأمور خادشة للشرف باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، والإساءة للذات الإلهية. وهددت الراقصة #المغربية المواطن #الإماراتي (يبلغ 35 عامًا) ببضع رسائل ومقاطع فيديو ”مخلة بالآداب“ جمعتهما معًا وهددته بإرسالها لأسرته وزوجته، إذا لم يعد علاقته بها مجددًا. وطلبت الراقصة من الرجل مبلغ 140 ألف درهم (ما يعادل 38.000 دولار)، ومبلغ 4500 درهم شهريًّا (1.233 دولار)، كما وجهت له الشتائم عبر تطبيق ”واتس اب“، وذلك وفق ما أوردته صحيفة ”ذا ناشونال“ التي تصدر باللغة الإنجليزية. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #قضايا#حوادث #الامارات #أبوظبي #المغرب #راقصة #رقص #مغربيات #صور #لايك #تفاعل #uae #dubai #morroco #abudhabi #news