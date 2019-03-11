تفاصيل جديدة في قضية عسكري كويتي اعتدى على 3 أطفال بحمام حديقة

أمرت النيابة العامة في دولة الكويت، باستمرار حجز عسكري كويتي ضبطته سلطات الأمن، أمس الأحد، إلى اليوم، على أن يعرض عليها مجددًا لاستكمال تحقيقاتها معه في قضية احتجاز قاصرين والاعتداء عليهم.

وحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فقد باشرت نيابة محافظة ”الفروانية“ تحقيقاتها مع عسكري إدارة أمن الحدود المتهم بخطف ثلاثة أطفال والاعتداء على أحدهم في حمام حديقة عامة بضاحية عبدالله المبارك.

ووقع العسكري الكويتي الذي يعمل بأمن الحدود، في قبضة السلطات الكويتية بعد ارتكابه بضع جرائم تتعلق بخطف القاصرين وخدش الحياء، وانتحال صفة المباحث.

وأسهم أحد الاطفال، ويبلغ من العمر 11 عامًا، في تمكين أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المتهم قبل هروبه، وإحالة المجني عليه -والذي وقع عليه الاعتداء – إلى الطب الشرعي لمعرفة حجم الاعتداء الذي طاله.

واستنادًا إلى مصدر أمني، فإن طفلًا استنجد بعمليات الداخلية مبلّغًا عن تعرّضه مع زميليه للخطف، والاعتداء عليه من قبل شخص زعم أنه رجل مباحث، وذلك في حمام حديقة.

وحسب المصدر الأمني، فإنه بعد دقيقتين من البلاغ وصل رجال المباحث والأمن العام إلى موقع البلاغ القريب من حديقة في منطقة ”عبدالله المبارك“ وتم توقيف المتهم، وتبين أنه عسكري في أمن الحدود.

وأضاف المصدر، أنه تم الاستماع إلى إفادات الأطفال الذين قالوا، إنهم كانوا يلعبون وإذ بالمتهم يستوقفهم ويبلغهم بأنه من رجال المباحث، وشرع في الاعتداء عليهم عنوة.