القبض على اثنين من خاطفي طفل سوري في الكويت

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على اثنين من خاطفي الطفل السوري في منطقة ”الفحيحيل“، فيما البحث لا يزال مستمرًّا عن متهم ثالث.

ووفق صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإن طفلًا سوريًّا يبلغ من العمر 9 أعوام، تعرض للخطف على أيدي 3 أشخاص في منطقة ”الفحيحيل“، واقتادوه إلى منطقة ”الصباحية“ وهتكوا عرضه.

وكان والد الطفل تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة عن تعرض ابنه لهتك عرض من قبل 3 أشخاص.

وحسب البلاغ، فإن الطفل كان يلهو أمام مجمع تجاري في منطقة الفحيحيل، فأوقفه 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وهددوه بها، ثم انتقلوا به إلى ساحة ترابية ليرتكبوا جريمتهم هناك.

يذكر أنَّ حادثتي اختطاف أخريين شغلتا الرأي العام بالكويت خلال الأسبوع الفائت، إذ انتحل أحد الأشخاص صفة أمنية واختطف 3 أطفال وهتك عرض أحدهم، كما تقدم مقيم أردني ببلاغ عن اختطاف ابنته (16 عامًا)، والتي ادَّعت لاحقًا أنها هربت من أبيها كونه يجبرها على التسول.