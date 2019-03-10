العثور على ابنة الملاكم الأمريكي فريدا فورمان ميتة في منزلها

عثرت الشرطة الأمريكية على الملاكمة المحترفة فريدا فورمان، ابنة بطل الملاكمة السابق جورج فورمان، متوفية في منزلها، عن عمر يناهز 42 عامًا.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم العثور على فريدا متوفية في منزلها بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، أمس، وإن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الوفاة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الشرطة استبعدت حدوث جريمة، وأنها تنتظر الفحوصات الطبية لمعرفة سبب الوفاة وملابسات ظروفها.

وبدأت فريدا، وهي متزوجة ولها ابنة، الملاكمة عام 2001، وفازت بـ 8 مباريات منها 3 بالضربة القاضية قبل أن تهزم في مباراة أخرى وتقرر الاعتزال.

يشار إلى أن فورمان البالغ من العمر 70 عامًا له 7 بنات و5 أولاد، وفاز ببطولة العالم بالوزن الثقيل عام 1973 ثم خسرها عام 1974 في مباراة أمام الملاكم محمد علي كلاي.