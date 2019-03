عمره 3 سنوات.. طفل مصري يدخن ويحمل سلاحًا يصدم المجتمع

View this post on Instagram

أثار #فيديو لطفل بعمر 3 سنوات، يدخن سيجارة ويحمل سلاحاً أبيض وسط تأييد وتشجيع من والده، غضبا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر الفيديو تصرفات لا تناسب عمر الطفل الصغير من حيث التدخين وحمل السكين، بالإضافة إلى أسلوب الكلام الذي تبادله مع سائق آخر، زميل والده، وهو يجلس في مركبة خاصة لوالده. وكانت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غاضبة مطالبين الحكومة بمحاسبة والد الطفل، وإحالته للقضاء لمحاكمته، نظراً لتشجيع طفله وتربيته على تصرفات وسلوكيات غير طبيعية ولا تتلاءم مع عمره الصغير. ودعا آخرون لوضع الطفل في بيئة تعيد تهيئته نفسياً وسلوكياً في إحدى دور الرعاية، مؤكدين أن أسرته غير أمينة عليه.