عمره 3 سنوات.. طفل مصري يدخن ويحمل سلاحًا يصدم المجتمع

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، مقطع فيديو صادمًا لطفل صغير، لا يتجاوز عمره 3 سنوات، يجلس على كرسي السائق داخل حافلة صغيرة ”ميكروباص“ لتحميل الركاب، وفي يده سيجارة مشتعلة، وسلاح أبيض، ويتحدث مع أحد الأشخاص.

وظهر الطفل في الفيديو، وهو يحاول إبعاد أحد الأشخاص عنه، بعدما حاول استفزازه على سبيل المزاح في وجود والده، وكان يحمل في يده السيجارة أثناء حديثه.

#طفل يدخن #سيجارة ويحمل #سلاح_أبيض داخل ميكروباص تثير جدًا فى #مصر Posted by ElSayed Falah on Saturday, March 9, 2019

الفيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، بسرعة التدخل لإنقاذ الطفل، من سلوك والده، الذي ظهر في الفيديو يحفز طفله على التدخين، وحمل سلاح أبيض، والحديث بطريقة سوقية، رغم أن عمره لا يتجاوز 3 سنوات.