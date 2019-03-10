عمره 3 سنوات.. طفل مصري يدخن ويحمل سلاحًا يصدم المجتمع

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، مقطع فيديو صادمًا لطفل صغير، لا يتجاوز عمره 3 سنوات، يجلس على كرسي السائق داخل حافلة صغيرة ”ميكروباص“ لتحميل الركاب، وفي يده سيجارة مشتعلة، وسلاح أبيض، ويتحدث مع أحد الأشخاص.
وظهر الطفل في الفيديو، وهو يحاول إبعاد أحد الأشخاص عنه، بعدما حاول استفزازه على سبيل المزاح في وجود والده، وكان يحمل في يده السيجارة أثناء حديثه.
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أثار #فيديو لطفل بعمر 3 سنوات، يدخن سيجارة ويحمل سلاحاً أبيض وسط تأييد وتشجيع من والده، غضبا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر الفيديو تصرفات لا تناسب عمر الطفل الصغير من حيث التدخين وحمل السكين، بالإضافة إلى أسلوب الكلام الذي تبادله مع سائق آخر، زميل والده، وهو يجلس في مركبة خاصة لوالده. وكانت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غاضبة مطالبين الحكومة بمحاسبة والد الطفل، وإحالته للقضاء لمحاكمته، نظراً لتشجيع طفله وتربيته على تصرفات وسلوكيات غير طبيعية ولا تتلاءم مع عمره الصغير. ودعا آخرون لوضع الطفل في بيئة تعيد تهيئته نفسياً وسلوكياً في إحدى دور الرعاية، مؤكدين أن أسرته غير أمينة عليه. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #فيديو #مصر #مصري #القاهرة #الإسكندرية #غريب #غرائب #لايك #تفاعل #egypt #video #child #news #cairo #طفل #فيديوهات
#طفل يدخن #سيجارة ويحمل #سلاح_أبيض داخل ميكروباص تثير جدًا فى #مصر
Posted by ElSayed Falah on Saturday, March 9, 2019
الفيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، بسرعة التدخل لإنقاذ الطفل، من سلوك والده، الذي ظهر في الفيديو يحفز طفله على التدخين، وحمل سلاح أبيض، والحديث بطريقة سوقية، رغم أن عمره لا يتجاوز 3 سنوات.