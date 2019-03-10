عسكري كويتي يرقي نفسه لرتبة أعلى لسبب غريب

أقدم عسكري كويتي على تزوير ترقية نفسه، ورفع رتبته العسكرية إلى رتبة ملازم أول، وذلك ليتقدم لأحد البنوك بهدف إتمام معاملة مالية والحصول على قرض.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية أن المتهم أحيل للتحقيق بتهمة التزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ضابط برتبة ملازم أول، رغم أن درجته العسكرية ”شرطي“ إلى النيابة العامة.

وحسب الصحيفة، واجهه رجال المباحث بالتهـم المسندة اليه بأدلة دامغة لا تقبل الشك ولا تمكنه من الإنكار، وهي المستندات الرسمية البنكية التي وقع عليها مدون فيها رتبته العسكرية، وكذلك صوره داخل البنك وهو يرتدي زي ملازم أول، وكذلك إفادات الموظف البنكي الذي أنجز المعاملة المزورة.

وأفاد مصدر أمني بأن رجال المباحث الجنائية وصلت اليهم معلومات بأن عسكريًّا تقدم الى أحد البنوك الوطنية وطلب قرضًا كبيرًا، وحينما تم إبلاغه بأن القرض مرتبط بالراتب الأساسي قام بالتزوير في محررات رسمية تثبت أنه ضابط برتبة ملازم أول.

وحتى يقنع الموظف البنكي ذهب إلى البنك مرتديًا زي ملازم أول، ولكنه ذهب إلى فرع بنك بخلاف الذي سأل فيه أولًا.

وأضاف المصدر: إزاء هذه المعلومات المؤكدة تم استصدار أمر بضبط المتهم وبمواجهته بالأدلة الدامغة اضطر للاعتراف بارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أنه يمر بظرف مالي واضطر معه إلى طلب القرض، ولكنه وجد أن راتبه كعسكري غير كافٍ لضمان القرض فانتحل صفة ضابط.