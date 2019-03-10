عسكري كويتي يعتدي على قاصرين بحمام حديقة.. وطفل يوقع به

وقَع عسكري كويتي يعمل بأمن الحدود، في قبضة السلطات الكويتية بعد ارتكابه بضع جرائم تتعلق بخطف القاصرين وخدش الحياء، وانتحال صفة المباحث، وفقًا لما أوردته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وأسهم أحد الاطفال، ويبلغ من العمر 11 عامًا، في تمكين أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المتهم قبل هروبه، وإحالة المجني عليه -والذي وقع عليه الاعتداء – إلى الطب الشرعي لمعرفة حجم الاعتداء الذي طاله.

واستنادًا إلى مصدر أمني، فإن طفلًا استنجد بعمليات الداخلية مبلّغًا عن تعرّضه مع زميليه للخطف، والاعتداء عليه من قبل شخص زعم أنه رجل مباحث، وذلك في حمام حديقة.

وحسب المصدر الأمني، فإنه بعد دقيقتين من البلاغ وصل رجال المباحث والأمن العام إلى موقع البلاغ القريب من حديقة في منطقة ”عبدالله المبارك“ وتم توقيف المتهم، وتبين أنه عسكري في أمن الحدود.

وأضاف المصدر، أنه تم الاستماع إلى إفادات الأطفال الذين قالوا، إنهم كانوا يلعبون وإذ بالمتهم يستوقفهم ويبلغهم بأنه من رجال المباحث، وشرع في الاعتداء عليهم عنوة.

من جانبها أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بيانًا أوضحت فيه ما تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الاشخاص بخطف 3 أطفال، وهتك عرض أحدهم.

وقالت الإدارة في البيان، إن جهود قطاع الأمن العام بالداخلية أسفرت عن ضبط المتهم خلال وقت قياسي، وتم تسجيل قضية بحقه برقم 19/2019 جنايات عبدالله المبارك.

وأوضحت الإدارة في بيانها، أن غرفة العمليات تلقت بيانًا من مواطن حول قيام شخص بلباس مدني باختطاف 3 أطفال من ملعب بالقرب من ساحة ترابية في منطقة عبدالله المبارك، مستخدمًا مركبته بعد ادعائه أنه أحد رجال المباحث.

وأكد البيان، أن رجال الأمن العام تحركوا على الفور وطوقوا المنطقة، وتمكنوا من ضبط المتهم ومركبته واعترف بارتكاب واقعة الخطف، وهتك عرض أحد الأطفال في دورة مياه قريبة من الملعب الذي كانوا يلعبون فيه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.